В Кисловодске откроют СПА-центр с бассейном с минеральной водой за 2 млрд рублей

На территории нового СПА-комплекса в Кисловодске откроют первый открытый круглогодичный бассейн с минеральной водой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

Две гостиницы на 140 и 70 номеров различных категорий, а также СПА-комплекс расположатся на берегу Старого озера за стелой с самолетом на площади более 2,5 га. Общий объем инвестиций в проект превысит 2 млрд руб.

«Строительство нового современного СПА-комплекса — это продолжение развития Кисловодска, как одного из главных бальнеологических курортов страны»,— отметил глава Кисловодска.

Господин Моисеев добавил, что гостиничный объект будет отвечать всем международным стандартам качества.

Наталья Белоштейн

