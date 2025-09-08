В Кисловодске откроют СПА-центр с бассейном с минеральной водой за 2 млрд рублей
На территории нового СПА-комплекса в Кисловодске откроют первый открытый круглогодичный бассейн с минеральной водой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.
Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева
Две гостиницы на 140 и 70 номеров различных категорий, а также СПА-комплекс расположатся на берегу Старого озера за стелой с самолетом на площади более 2,5 га. Общий объем инвестиций в проект превысит 2 млрд руб.
«Строительство нового современного СПА-комплекса — это продолжение развития Кисловодска, как одного из главных бальнеологических курортов страны»,— отметил глава Кисловодска.
Господин Моисеев добавил, что гостиничный объект будет отвечать всем международным стандартам качества.