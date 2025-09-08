Минобороны: ВС России поразили цех сборки безэкипажных катеров ВСУ

Министерство обороны России сообщило об успешном ударе российских вооруженных сил по цеху, где собирали безэкипажные катера ВСУ.

По данным ведомства, за последние сутки ударам подверглись радиолокационные станции противовоздушной обороны ВСУ. Удары также были нанесены по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, нанесено огневое поражение пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ.

В операции принимали участие артиллерийские подразделения совместно с расчетами ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.