На Нововоронежской АЭС выбрали лучший научный доклад молодого сотрудника
Первое место завоевал инженер цеха тепловой автоматики и измерений Иван Макаров с проектом по применению искусственной нейронной сети для усовершенствования математической модели указателя положения регулирующего клапана.
Его работа решает актуальную проблему неточного определения положения регулирующего клапана при отказе штатного указателя положения. Предложенное решение на основе искусственного интеллекта учитывает физический износ механизмов, вибрации и другие факторы, что значительно повышает достоверность данных и надежность работы оборудования.
«Существующая математическая модель указателя положения правильно работает только в идеальных условиях. Мы обучили нейросеть, которая может более точно предсказывать положение клапана. Впереди еще решение множества технических вопросов: выбор оборудования, программирование нейронной сети, ее интеграция в действующую автоматизированную систему управления технологическими процессом, проведение наладки и так далее», — прокомментировал Иван Макаров.
Теперь победителю предстоит защищать честь Нововоронежской АЭС на дивизиональном этапе открытого отраслевого конкурса научно-технических докладов.
Второе место заняла инженер ЦТАИ Светлана Шанина с проектом модернизации системы контроля веса оросителей градирни. Третье место у лаборанта химического цеха Анны Коваленко, рассказавшей о разработке технологии безопасной и эффективной очистки оросителей башенной градирни.
Цель конкурса — выявление и поддержка перспективных идей молодых специалистов, способных решить практические задачи атомной энергетики. В этом году на суд жюри было представлено 12 работ, шесть из которых были отобраны для очной презентации.
«У вас сейчас отличные возможности для саморазвития. Причем основным вашим мотивом в этом процессе должно быть моральное удовлетворение от созидательной деятельности, удовольствие от того, что вы способны сделать что-то важное и полезное. Дерзайте!» — обратился к финалистам председатель жюри, директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.