На Нововоронежской АЭС выбрали лучший научный доклад молодого сотрудника

Первое место завоевал инженер цеха тепловой автоматики и измерений Иван Макаров с проектом по применению искусственной нейронной сети для усовершенствования математической модели указателя положения регулирующего клапана.

Фото: Роман Пышкин

Его работа решает актуальную проблему неточного определения положения регулирующего клапана при отказе штатного указателя положения. Предложенное решение на основе искусственного интеллекта учитывает физический износ механизмов, вибрации и другие факторы, что значительно повышает достоверность данных и надежность работы оборудования.

«Существующая математическая модель указателя положения правильно работает только в идеальных условиях. Мы обучили нейросеть, которая может более точно предсказывать положение клапана. Впереди еще решение множества технических вопросов: выбор оборудования, программирование нейронной сети, ее интеграция в действующую автоматизированную систему управления технологическими процессом, проведение наладки и так далее», — прокомментировал Иван Макаров.

Теперь победителю предстоит защищать честь Нововоронежской АЭС на дивизиональном этапе открытого отраслевого конкурса научно-технических докладов.

Второе место заняла инженер ЦТАИ Светлана Шанина с проектом модернизации системы контроля веса оросителей градирни. Третье место у лаборанта химического цеха Анны Коваленко, рассказавшей о разработке технологии безопасной и эффективной очистки оросителей башенной градирни.

Цель конкурса — выявление и поддержка перспективных идей молодых специалистов, способных решить практические задачи атомной энергетики. В этом году на суд жюри было представлено 12 работ, шесть из которых были отобраны для очной презентации.

«У вас сейчас отличные возможности для саморазвития. Причем основным вашим мотивом в этом процессе должно быть моральное удовлетворение от созидательной деятельности, удовольствие от того, что вы способны сделать что-то важное и полезное. Дерзайте!» — обратился к финалистам председатель жюри, директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.