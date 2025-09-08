В Сарапуле обновят дорожное полотно на улицах 1-я Дачная и Пугачева

Рабочая комиссия проверила ход ремонта на ул. 1-я Дачная и Пугачева в Сарапуле, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Протяженность ремонтируемых участков составляет 2,3 км.

На текущий момент выполнены работы по фрезеровке старого асфальта, установке новых бордюрных камней и укладке двух слоев асфальтобетона. Также ведется подготовка смотровых колодцев и установка остановочных комплексов с новыми автобусными павильонами.

Готовность ул. 1-я Дачная составляет 90%, ул. Пугачева – 85%. В планах также установка новых пешеходных переходов и искусственных неровностей для повышения безопасности дорожного движения.