В Ростове Великом готовятся к обследованию заброшенной гостиницы

Администрация Ростовского округа Ярославской области ищет подрядчика для проведения обследования заброшенной гостиницы. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта определена в 1,2 млн руб. Подрядчик должен будет провести обследование дома № 64 на улице Окружной для оценки его фактического состояния, а также территории, на которой расположен дом. Площадь дома — 6,4 тыс. кв.м., участка — 8,4 тыс. кв.м.

«Предметом обследования является определение фактического состояния объекта капитального строительства и его элементов, инженерных коммуникаций, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций, а также анализ состояния территории на предмет наличия возможного негативного влияния природных и антропогенных факторов на объект капитального строительства»,— говорится в проекте контракта.

Подрядчика планируют выбрать 18 сентября — на работы у исполнителя будет 30 дней с даты заключения контракта. Ранее ростовские власти сообщали о планах включить заброшенную гостиницу в реестр фактически погибших объектов для последующего сноса.

Алла Чижова