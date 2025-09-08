Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На лечение онкозаболеваний Ставропольский край получит около 160 млн рублей

В 2026 году Ставропольский край получит около 160 млн руб. на проведение мероприятий регпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За счет выделенных средств будет произведена модернизация техники для радиодиагностики и терапии онкозаболеваний, а также обновление оборудования.

В целом в 2026-2027 годах 56 субъектов РФ получат на борьбу с онкозаболеваниями более 7,4 млрд рублей.

Мария Хоперская

