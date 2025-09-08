Лавров призвал популяризировать песни участников СВО

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сейчас в России мало популяризируют авторскую песню. По его словам, среди участников СВО много «талантливых поэтов», и надо «делать больше, чтобы их музыка звучала».

«Костер, гитара — это вот часть того, что мы называем родиной, патриотизмом, если хотите, — сказал господин Лавров, выступая перед студентами МГИМО (цитата по ТАСС). — Есть ребята, которые пишут свои песни сейчас в ходе специальной военной операции». Он добавил, что такие произведения часто «кладут на музыку, и стараются, в том числе такие каналы, как "Соловьев Live", их популяризировать». «Но я бы делал больше», — отметил министр.

Он также выразил надежду, что будет создан конкурс «бойцов-поэтов». Говоря о своих предпочтениях, Сергей Лавров рассказал, что любит творчество бардов Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Юрия Визбора. Однако сейчас ему редко удается проводить время в том числе за чтением художественной литературы, так как приходится читать «в основном документы».

Полина Мотызлевская