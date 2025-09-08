Суд взыскал с «Хартии» более 20 млн рублей долга за захоронение отходов

Акционерное общество «Скоково» выиграло иск в арбитражном суде Ярославской области у ООО «Хартия» (филиал «Ярославский») о взыскании задолженности по договору на захоронение твердых коммунальных отходов. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Сумма иска составила 21,4 млн руб. за услуги с сентября по декабрь 2024 года. Также истец потребовал пени в размере 4,2 млн руб. и продолжения начисления пени до полного погашения долга.

В ходе заседания представитель истца подтвердил все требования. Ответчик направил отзыв, отметив частичное погашение долга, но признал, что по состоянию на 6 августа 2025 года задолженность составляла 21,4 млн руб.

Суд установил, что «Скоково» предоставило услуги в указанные месяцы, что подтверждается актами, подписанными обеими сторонами. Согласно договору, оплаты должны были быть произведены до 15 числа месяца, следующего за оказанием услуг. В связи с неисполнением обязательств истец направил претензию, что и стало основанием для обращения в суд. Суд удовлетворил требования «Скоково», признав их обоснованными.

ООО «Хартия» является региональным оператором по обращению с ТКО, АО «Скоково» принадлежит крупнейший в регионе одноименный полигон захоронения отходов. АО принадлежит региональному правительству.