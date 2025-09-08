«Россети Тюмень» подвели электричество в две часовни в Тюменской области

С начала года «Россети Тюмень» присоединили к электросетям часовню Святого апостола Андрея Первозванного в селе Огнёво Казанского района и часовню в поселке Курья Вагайского района Тюменской области. Энергетики выдали православным сооружениям 17 кВт мощности.



Сотрудники компании организовали электроснабжение духовных объектов от двух высоковольтных питающих центров через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Специалисты смонтировали интеллектуальные приборы учета, которые позволяют контролировать качество и объем передаваемого часовням энергоресурса.

Техприсоединение к электрическим сетям – одно из приоритетных направлений деятельности системообразующей энергокомпании региона. Подключая религиозные учреждения к энергоресурсу, «Россети Тюмень» вносят вклад в социально-экономическое и духовное развитие региона и повышают качество жизни населения.

АО «Россети Тюмень»