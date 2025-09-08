Суд ждет топ-менеджера аэропорта Абакана, обвиняемого в коррупции

В Хакасии будут судить директора аэровокзального комплекса АО «Аэропорт Абакан». Ему предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взяток (ч. 2 и ч. 5 ст. 290 УК РФ), рассказали в управлении Следственного комитета России.

Уголовное дело, которое предстоит рассмотреть суду, было возбуждено по материалам УФСБ по Республике Хакасия. По версии следствия, в октябре 2024 года топ-менеджер получил взятку 60 тыс. руб. от жителя Абакана за подписание договоров подряда на выполнение ремонтных работ.

Во втором эпизоде дела идет речь о получении через посредника взятки 200 тыс. руб. за помощь в заключении договора аренды участка для установки торгового павильона на площади у аэропорта. На автомобили обвиняемого суд наложил обеспечительный арест.

Уголовное дело в отношении взяткодателя еще расследуется.

Илья Николаев