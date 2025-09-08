Детский омбудсмен рассказал о проблемах в новой ярославской школе
В новой школе в поселке Заволжье Ярославского округа возникли проблемы с подвозом детей школьными автобусами и с организацией питания, недостатки устраняются. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Фото: Правительство Ярославской области
Напомним, что школа начала свою работу 1 сентября 2025 года. Господин Крупин провел проверку после появления в СМИ информации о сложностях при доставке детей в школу и домой.
По итогам проверки детский омбудсмен выяснил, что администрация школы приняла меры для решения проблемы с автобусами. Недостатки в части питания детей были устранены к 5 сентября после указания на них уполномоченным.
«Вопросы организации подвоза детей к школе и организация питания находятся на контроле уполномоченного»,— прокомментировал господин Крупин.