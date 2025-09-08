Медведев: у России есть основания потребовать с Финляндии репарации

Россия может пересмотреть отказ от требований репараций к Финляндии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Такое мнение высказал в колонке для ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам господина Медведева, после вступления Финляндии в НАТО ее власти начали нарушать ранее подписанные договоренности, в том числе оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и положения Договора об основах отношений с РФ 1992 года, который запрещает использование вооруженных сил за пределами финской территории.

«Такой ревизионизм должен быть жестко пресечен»,— подчеркнул он. По его мнению, отсутствие военно-политической составляющей договора означает, что Россия не обязана сохранять отказ от требования компенсаций за исторический ущерб и имеет полное право поставить вопрос о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков.

Господин Медведев отметил, что СССР добровольно отказался от части репараций: из предусмотренных договором $300 млн Финляндия выплатила только $226,5 млн. При этом реальный ущерб, нанесенный финскими войсками, по оценке Верховного суда Карелии, составляет примерно 20 трлн рублей. «Эти средства явно не покрывают всего ущерба, который нам нанесла Финляндия, особенно на фоне раздувания в Финляндии антироссийской милитаристской истерии, подкреплённой бряцанием оружием»,— добавил Медведев.