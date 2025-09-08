«Знание» запустило курс для педагогов по распознаванию ИИ в работах учеников

Российское общество «Знание» запустило бесплатный онлайн-курс «Преподавание в эпоху ИИ: вызовы и новая этика». На нем педагогов в том числе обещают научить распознавать работы студентов, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте проекта.

Большая часть разделов курса (всего их девять) направлена на обучение азам использования ИИ, на генерацию собственных учебных материалов с помощью инструментов, доступных нейросетям. Согласно комментарию пресс-службы «Знание» агентству ТАСС, учителям расскажут об ограничениях, которые есть у актуальных систем ИИ, и о том, как формулировать задания, чтобы ученик не мог воспользоваться помощью технологий.

В том же комментарии уточняется, что преподаватели будут учиться на отечественных моделях нейросетей. Длительность курса — 16 академических часов. Лекторами выступят сотрудники «Яндекса», Минпросвещения и «Сколково».