«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Западные страны вновь грозят Российской Федерации вторичными санкциями в нефтяном секторе. 8 сентября после решения ОПЕК+ увеличить добычу на 130 тыс. баррелей растут цены на нефть. Brent уже давно стабилизировался в диапазоне от $60 до $80 и пока из него не выходит. Какие тренды на фоне данной ситуации складываются на российском и глобальном рынках? И какие действия предпринимать инвесторам? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Что касается вторичных санкций, то здесь речь идет не только о нефти, но и о газе, и о том, как это все будет позиционироваться на мировом рынке. Многие страны, которым тоже грозят ограничениями, продолжают покупать российскую нефть. Танкерный флот ходит. И у многих возникает вопрос об эффективности этих санкций и о том, не произойдет ли разделения рынка нефти на западную и составляющую восточную. Особенно эти разговоры усилились после последнего саммита ШОС и решения Китая заключить масштабный контракт с Российской Федерацией по газу, строительство «Силы Сибири-2», преференции «Газпрому», рейтинг которого на внутреннем рынке китайских облигаций 8 сентября находится на уровне «А». Все это говорит о том, что вторичные санкции окажутся неэффективными, и российский рынок постепенно отходит от восприятия санкционного давления, торгует свои темы. И в этом контексте особенно интересно смотрится российский нефтегазовый сектор.

