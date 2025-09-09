Краевое предприятие второй раз за год сменило директора

ГУП «Северные краевые электрические сети» (СКЭС) сменило директора. С 1 сентября новым исполняющим обязанности директора предприятия стал Евгений Ромодин, работающий главным инженером СКЭС. Приказ о его назначении подписала министр ЖКХ края Наталья Киселева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С февраля 2025 года у СКЭС нет постоянного директора, после того как Владислав Черепанов возглавил другое коммунальное предприятие края — ГУП «Краевые электрические сети». Все это время у СКЭС был и. о. директора — Алексей Максимов.

ГУП «Северные краевые электрические сети» владеет на праве хозяйственного ведения электросетевым комплексом в Соликамске. Выручка СКЭС в 2024 году выросла большее чем в шесть раз — с 38 млн руб. до 238 млн руб. Но при этом предприятие значительно ухудшило показатель по прибыльности, увеличив убыток с 3 млн руб. до 154 млн руб.