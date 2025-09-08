Жителю Прикамья не удалось оспорить приговор за контрабанду ресурсов

Нижегородский областной суд оставил в силе приговор жителю Пермского края, уроженцу Азербайджана Бахману Меликову. Ранее он был осужден по ч. 1 с. 226.1. УК РФ (Контрабанда стратегически важных ресурсов).

Как установил суд первой инстанции, господин Меликов совершил незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза в Таджикистан более 192 куб. м древесины хвойных пород на сумму свыше 2,22 млн руб. Судом виновному было назначено окончательное наказание в виде штрафа 200 тыс. руб. Договор на поставку был заключен с ООО «Асрори Ансор». Согласно таможенным документам, формально пиломатериал был приобретен у ИП Ежовой, но фактически фигурант дела купил его у других лиц.

Сам Бахман Меликов в вину признал в полном объеме, его уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. В апелляционной жалобе защитник осужденного утверждал, что его доверителю назначено чрезмерно строго наказание. Он характеризуется положительно и содержит семью. Кроме того, суд не предоставил ему рассрочку для уплаты штрафа. Прокуратура предлагала оставить приговор без изменений.

В итоге апелляция установила, что первая инстанция наказание осужденному назначила обоснованно. При этом в ходе судебного заседания не было приведено доводов, что господин Меликов не может оплатить штраф, поэтому ему необходима рассрочка.