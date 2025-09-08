На поддержку местных инициатив в Башкирии направят 700 млн рублей

В этом году на реализацию программы поддержки местных инициатив в Башкирии направят 700 млн руб. из бюджета республики, сообщила на оперативном совещании в правительстве исполняющая обязанности министра финансов Башкирии Светлана Малинская.

Всего на финансирование проектов направят 1,12 млрд руб. Вклад муниципалитетов составит 219 млн руб., населения и спонсоров — по 100 млн руб. Средняя стоимость проекта составляет 1,5 млн руб.

Всего конкурсный отбор прошли 734 проекта из 1 тыс. 178 проектов касаются учреждений образования, 137 — дорог, 78 — мест захоронения, 66 — досуга и культуры, 52 — культурного наследия, 37 — благоустройства, 25 — детских площадок и так далее.

Среди муниципальных проектов самым дорогим стал ремонт тротуара по улице Чкалова от улицы Карла Маркса до улицы Чернышевского (6,9 млн руб.) в селе Архангельском, самым дешевым — модернизация уличного освещения на Мостовой улице в деревне Тукмаклы (62,6 тыс. руб.). Оба проекта представлены Архангельским районом.

Среди городов самым дорогим стал проект замены асфальтового покрытия части Грозненской улицы в Уфе (2,6 млн руб.), самым дешевым — благоустройство придомовой территории дома 66 по Элеваторной улице в Стерлитамаке (536,3 тыс. руб.).

По словам Светланы Малинской, кроме непосредственных результатов в виде восстановления муниципальной инфраструктуры итогом конкурса «стал рост социальной активности населения, изменение уровня удовлетворенности населения, рост взаимного доверия населения и власти, сближение взглядов», а также участие жителей в местном самоуправлении.

Программа поддержки местных инициатив реализуется в Башкирии в пилотном режиме с 2014 года, тогда в ней участвовали семь муниципалитетов. В 2016 году программа распространилась на все муниципалитеты региона. За это время общий объем субсидий местным бюджетам из бюджета республики составил более 4,8 млрд руб.

Майя Иванова