Школа-студия МХАТ будет учить школьников Выксы театральному мастерству

С октября 2025 года педагоги школы-студии Московского художественного академического театра в Выксе (Нижегородская область) будут обучать местных подростков 14-17 лет актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. Обучение будет организовано в рамках сотрудничества школы-студии и благотворительного фонда «ОМК-Участие» при финансовой поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК).

Компания уже направила в целевой капитал школы-студии 30 млн руб. Эти средства школа-студия сможет использовать для расширения репертуарных постановок учебного заведения и на реализацию творческих замыслов студентов.

Образовательная программа рассчитана на шесть месяцев. Кроме занятий в Выксе школьники раз в два месяца будут приезжать в Москву, чтобы познакомиться с тем, как организован театральный образовательный процесс. За полгода они освоят программу первого семестра первого курса актерского факультета школы-студии МХАТ.

Также осенью 2025 года обучение в Москве пройдут педагоги театральных студий и кружков из Выксы и Чусового (Пермский край). Во время недельного мастер-класса в школе-студии МХАТ они посетят занятия по разным дисциплинам, освоят новые упражнения, способы проведения репетиций и занятий, смогут обсудить полученный опыт с коллегами и куратором программы.

Андрей Репин