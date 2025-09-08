В Перми продают азиатское кафе, владельца которого обвиняли в невыплате зарплаты

В Перми продается кафе азиатской кухни «Фобошная», расположенное в ЖК «Новый центр». Об этом свидетельствует объявление на сайте «Авито». Стоимость актива площадью 80 кв. м составляет 3,3 млн руб. Как указано в объявлении, выручка кафе составляет 1,98 млн руб., окупаемость актива — 12 месяцев. Штат составляет восемь человек. Первым на это обратило внимание издание properm.ru.

Фото: 2Gis

Основателем кафе является пермский предприниматель Артем Зайцев. В прошлом году в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной заинтересованности руководителем организации) из-за невыплаты зарплаты сотрудникам на сумму 1,4 млн руб. Уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено и в отношении его делового партнера Игоря Ботова. Позже господин Зайцев стал фигурантом уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).

Вместе с господином Ботовым Артем Зайцев развивал в Перми кафе «Покешная», «Фобошная», а также «Рынок еды» в ТЦ “Lencom”.