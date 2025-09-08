В Перми прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Сегодня в Перми прошли запланированные учения подразделений Минобороны РФ по отработке

ликвидации и недопущению чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает краевой минтербез.

Во время проведения учений была задействована техника наземного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, в том числе имитация боевого оружия. Пермяки могли наблюдать полеты вертолетов, легкомоторных самолетов, а также слышать громкие хлопки.

Учения повторятся 10 и 12 сентября. «Просим сохранять спокойствие: учения носят плановый характер, угрозы безопасности для населения нет»,— подчеркнули в минтербезе.