Ставки сделаны

Банк России снизит ключевую ставку 12 сентября, уверены экономисты. Главный вопрос — на сколько? К осеннему заседанию ожидания аналитиков ЦБ по инфляции улучшились. Росстат за последние семь недель шесть раз фиксировал падение цен. По последним данным Минэкономразвития, годовой показатель находится на уровне ниже 8,3%. При этом прогнозы по росту ВВП упали до 1,2%. Опрошенные Центробанком эксперты полагают, что к концу года ключевая ставка опустится до 16%. В «Сбере» считают, что на этой неделе она упадет сразу на 200 базисных пунктов. Как заявил глава банка Герман Греф, российская экономика во втором квартале «фактически оказалась в технической стагнации». И теперь задача Банка России не допустить «перехода в рецессию».

Что на самом деле подталкивает ЦБ к снижению? Данные по инфляции или охлаждение экономики? “Ъ FM” обсудил это с главным экономистом Альфа-банка Наталией Орловой: «Наверное, это ключевое решение, которое будет влиять на контекст 2026 года. И на ближайшем заседании нас ожидает очень серьезная развилка.

В какой степени Центральный банк все-таки будет опираться на данные по росту ВВП, которые и за второй квартал вышли слабыми, и за июль. Данные по росту экономики скорее в пользу снижения ставки до 16%. С другой стороны, есть риски, связанные с бюджетной политикой. Плюс динамика инфляции, в которой присутствуют дезинфляционные компоненты, но есть, например, и очень быстрый рост цен на бензин. Это аргументы в сторону более сдержанного подхода.

Разница 1% или 2% достаточно существенна. Например, после предыдущего заседания в июле мы увидели, что корпоративное кредитование идет чуть живее. Самое главное, что уровень ставки уже приближается к более приемлемым значениям для достаточно широкого круга игроков.

Если ставка составит 17%, она будет, не скажу "запретительная", но достаточно болезненная. А 16% мы видели большую часть 2024 года, что не мешало росту экономики».

По словам главы «Северстали» Александра Шевелева, беспрецедентно долгий период жесткой денежно-кредитной политики вызвал дефицит финансов, который способен «в долгосрочной перспективе превратить промышленные предприятия в груду ржавого металла». Глава Минпромторга Антон Алиханов высказался, что если ставка опустится, российский авторынок будет падать не так резко. Кроме того, за более быстрое снижение выступает глава ВТБ Андрей Костин, он отметил что в таких условиях портфель ВТБ «генерирует убытки, прежде всего с ипотеки». Как следует из данных ЦБ, инфляционные ожидания населения в августе выросли до 13,5%. И это говорит о том, что перегрев экономики может вернуться, считает экономист Евгений Надоршин: «В этих условиях снижение сразу на два процентных пункта, к сожалению, выглядит наиболее вероятным, учитывая настроения большей части участников рынка, цен, которые заложены во многие активы и того, как активно эту тему педалировали на недавнем форуме.

Но оно может оказаться в нынешней ситуации ошибочным, потому что хорошо видны сигналы о том, что основная причина замедления потребительской инфляции — это плодоовощная продукция и свежий урожай. Собственно, практически единственная вообще за последнее время. И ко второй половине августа фактические и статистические показатели даже перестали посылать формальный сигнал о том, что у нас существенно продолжается улучшение в инфляционных трендах. Скорее начали указывать на разворот. Но есть риск перегрева, ускорения роста цен, потому что в первую очередь, судя по всему, подтолкнет потребительский спрос. И пока я не понимаю, откуда может взяться оживление в инвестициях.

С точки зрения динамики одного-двух месяцев гораздо более понятное решение — предсказуемое снижение по одному процентному пункту, а не сразу на два в сентябре, а потом пауза. Более плавный и ожидаемый вариант поможет экономическим агентам лучше подстраиваться к принимаемым решениям».

Опасения о переохлаждении экономики отверг Владимир Путин и заявил, что резко снижать ставку нельзя. Об этом говорил и зампред ЦБ Алексей Заботкин в начале прошлой недели. Судя по всему, правительство не будет давить на регулятора, полагает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов: «Лейтмотив с ПМЭФ вообще никак не менялся. Тогда президент говорил, что нам необходима мягкая посадка и ставка пониже, и Банк России внезапно развернулся после этих слов. Так будет и здесь. Глобальный нарратив среди власти тоже будет разворачиваться в сторону того, что снижение ставки не должно допустить разгона бюджетного импульса. Неделю назад президент отметил, что положительно оценивает работу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, и регулятор вовремя начал снижать ставку, то есть по сути поддержал тот курс, которым идем сейчас. Исходя из этого, я предполагаю, что быстрого снижения мы действительно не увидим.

14% на конец года — это скорее экстремальный сценарий».

Снижение ключевой ставки всего на один процентный пункт, по словам первого вице-премьера Дениса Манутрова, позволяет сэкономить около 200 млрд руб. федерального бюджета. Впрочем, если преждевременно опустить ставку, сэкономить не получится, отмечали в ЦБ — это, напротив, обернется дополнительными расходами в будущем.

