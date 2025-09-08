17-летний житель Башкирии обвиняется в мошенничестве

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 17-летнего жителя Миякинского района, обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и регионального управления СКР.

По данным следствия, в июле этого года подросток, найдя «подработку» в интернете, забрал 640 тыс. руб. у 76-летней пенсионерки. Ранее потерпевшей звонил «работодатель» обвиняемого с сообщением, что ее дочь якобы сбила ребенка, и чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить.

Большую часть денег обвиняемый перевел «работодателю», оставив себе небольшую сумму, отметили в прокуратуре и СКР.

Подросток признал вину и частично возместил причиненный ущерб.

Материалы уголовного дела в отношении сообщника выделены в отдельное производство.

