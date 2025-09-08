Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дзюдоист из Невинномысска выиграл Первенство СКФО

Дзюдоист Алексей Околелов из Невинномысска стал чемпионом Первенства Северо-Кавказского федерального округа среди спортсменов до 18 лет и получил право участвовать в Первенстве России, сообщила администрация города.

Фото: Администрация Невинномысска

Невинномысск на соревнованиях представляли воспитанники спортшколы «Шерстяник», выступавшие в составе сборной Ставропольского края.

Благодаря первому месту Околелов прошёл отбор на Первенство России по дзюдо, которое пройдёт в Тюмени в октябре.

Юного чемпиона подготовили тренеры Оксана Степанюк, Гор Асланян и Виктор Сосненко.

Тат Гаспарян

