Экс-глава госкомитета Башкирии по делам молодежи пытается обжаловать приговор

В Верховный суд Башкирии поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему председателю регионального госкомитета по молодежной политике Яне Гайдук.

Яна Гайдук возглавляла госкомитет (ныне — министерство) с начала 2022-го по начало 2024 года. Летом прошлого года она была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следователи полагали, что под требованию госпожи Гайдук «Республиканский центр волонтерского движения и молодежных инициатив» заключил с ООО «Альбит» договор на переоборудование Дома Костерина, являющегося памятником архитектуры, в молодежный центр «Йэшлек хаус». Ей вменяется выбор подрядчика без конкурсных процедур и прием работ без фактической проверки.

4 июля бывшая чиновница была приговорена Кировским районным судом Уфы к трем с половиной годам лишения свободы.

В апелляционной жалобе (имеется в распоряжении «Ъ-Уфа») защита, в числе прочего, утверждает, что в действиях госпожи Гайдук нет состава преступления. Также, уверен адвокат Ильмир Шаматов, суд не дал оценку тому обстоятельству, что молодежный центр получил федеральный грант в размере 227 млн руб. и продолжает функционировать как площадка для 11 молодежных объединений.

Дата апелляционного заседания пока не назначена.

Идэль Гумеров