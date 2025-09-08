Песков: Россия предпочитает достигать целей дипломатическими методами

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия предпочитает обеспечить безопасности и достичь своих целей на Украине дипломатическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы намерены продолжать двигаться в русле миротворческих усилий, которые тратят Соединенные Штаты Америки, президент Трамп лично. Мы приветствуем эти усилия и мы надеемся, что эти усилия будут дальше прикладываться в конструктивном русле»,— сказал представитель Кремля в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что при наличии здравого смысла можно договориться о приемлемом варианте решения конфликта на Украине. Однако, подчеркнул он, если решение не будет найдено, российская сторона добьется своих целей военным путем.