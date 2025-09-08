Американские медиа продолжают обсуждать решение президента Дональда Трампа вернуть Пентагону историческое название Министерство войны. И если некоторые видят в этом противоречие с заявляемыми миротворческими усилиями господина Трампа, то другие считают такое решение совершенно логичным. И призывают в борьбе с эвфемизмами идти дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент мира, Министерство войны. Новое название посылает двусмысленные сигналы

В своей предвыборной кампании перед вторым сроком президент Трамп пообещал, что он не позволит США ввязываться в войны. А спустя всего восемь месяцев президентства он открыто начал кампанию за получение Нобелевской премии мира. Но на этой неделе господин Трамп выдал противоречивое послание. «Президент мира», как его назвали в Белом доме, подписал указ о создании «Министерства войны».

Это изменение свидетельствует о противоречиях в президентстве господина Трампа и в том образе, который он транслирует миру, с одной стороны, стремясь к высшей премии за мир, а с другой — продвигая более агрессивное использование американской армии. Сам господин Трамп не видит противоречия.

Возвращение «Министерства войны» — самое честное, что сделал до сих пор Трамп

Трюк Трампа с переименованием должен напомнить нам один важный факт: США — это страна, для которой воевать — нормально. Из почти 250 лет существования США мирными были менее 20 лет. Название «оборона» удобно маскировало эту реальность… Эвфемизмы давно стали инструментом империи. Мы не применяем пытки. Мы используем «продвинутые методы допроса». Мы не ведем агрессивных войн. Мы «делаем мир безопасным для демократии». Мы не бомбим деревни. Мы «наносим точечные удары». Язык притупляет насилие, иссушает его значение и делает его приемлемым для общества.

Министерство войны знаменует конец эпохи, когда Америка была мировым жандармом

Президент Трамп… вернул изначальное название министерству, созданному Джорджем Вашингтоном в 1789 году. Это несет изменения, которые заслужили бы горячее одобрение нашего первого президента. В те 78 лет, когда в Америке существовало Министерство обороны, мы ни разу не объявляли войну, но это не мешало тому, чтобы тысячи и тысячи американских солдат жертвовали своими жизнями в Корее, Вьетнаме и потом на Ближнем Востоке. В эти годы США стали называть мировым жандармом.

Слишком часто роль наших солдат состояла не в том, чтобы убивать врагов, а в том, чтобы поддерживать порядок. В этом фундаментальное различие между войной и поддержанием правопорядка. Войну можно выиграть, а поддержание правопорядка — нет, это борьба, продолжающаяся вечно.

Министерство войны — хорошее начало

Давайте будем избегать эвфемизмов и дадим всем правительственным учреждениям честные названия… Наши лицемерные наименования… часто скрывают истинный смысл действий правительства. Но зачем останавливаться на Министерстве войны. Говорите правду. Начнем с Министерства торговли, которое лучше было бы назвать Министерством поборов для корпораций. Министерство финансов должно стать Министерством печати долларов как фантиков. Федеральное бюро расследований можно назвать Бюро по манипулированию президентскими выборами… Если честно назвать правительственные учреждения, может быть, общество поддержит реальные сокращения в них.

В защиту Министерства войны

Возможно, смена названия приведет к более ясному осмыслению роли армии в стране и за рубежом. Степень, в которой Пентагон в состоянии защищать интересы США по всему миру, зависит от ожиданий в отношении того, как США могут воевать и выигрывать войны.

Изменение названия не обязательно будет иметь те последствия, которых хочет Трамп. Он считает нужным использовать Национальную гвардию для решения внутренних задач. Если этими войсками будет командовать Министерство войны, а не обороны, не может ли это вызвать большее сопротивление их развертыванию? Изменение названия наглядно демонстрирует гражданам, чем являются эти войска: это не полицейские, а солдаты.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов