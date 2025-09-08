Гладков поручил приостановить выплату авансов за восстановление Шебекина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания поручил на этой неделе приостановить выплату авансов строителям, которые взялись за восстановление наиболее страдающего от обстрелов Шебекинского округа. По его словам, на прошлой неделе подрядчикам перечислили порядка 150 млн руб. из внебюджетного фонда, однако по итогу было получено только 39 расписок вместо ожидаемых 200.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков отметил, что средства из внебюджетного фонда выделять еще сложнее, чем из бюджета

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Вячеслав Гладков отметил, что средства из внебюджетного фонда выделять еще сложнее, чем из бюджета

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы увеличиваем объемы, мы платим авансы, а восстанавливаем… Еженедельно жду не менее 200, у нас сегодня 39. Разные причины, я согласен. Частый дом — это, конечно, не квартира. Мы еще можем согласиться 100–120, но точно не 39. От увеличения авансов количество людей не растет же на объектах»,— сказал Вячеслав Гладков и анонсировал отдельное совещание с главами муниципалитетов, отвечающими за восстановление Шебекинского округа.

Согласно докладам глав приграничных муниципалитетов, за неделю при обстрелах ВСУ было повреждено 170 жилых помещений, восстановлено при этом 144.

В Белгороде разрушения получили шесть частных домов и 19 квартир (всего — 25). Расписки были получены от собственников одного объекта ИЖС и 26 квартир (всего — 27). Восстановлению подлежит 181 жилой объект (54 частных дома и 127 квартир).

В Белгородском районе повреждены 20 ИЖС и восемь квартир (всего — 28). Ремонт завершен в 15 частных домах и 15 квартирах (всего — 30). В работе осталось 181 жилое помещение (151 ИЖС и 30 квартир).

В Борисовском районе пострадали восемь частных домов, восстановили два ИЖС и три квартиры. Ремонт требуется еще в 161 объекте (90 частных домов и 71 квартира).

В Валуйском округе разрушения получили 18 частных домов и одна квартира (всего — 19). Расписки подписали владельцы семи ИЖС и шести квартир (всего — 13). Восстановлению подлежат еще 173 жилпомещения (150 частных домов и 23 квартиры).

В Грайворонском округе повреждены шесть ИЖС и две квартиры, завершен ремонт девяти частных домов и 11 квартир (всего — 20). В работе остались 190 объектов (115 ИЖС и 75 квартир).

В Краснояружском районе пострадали пять частных домов и две квартиры, восстановили два ИЖС и восемь квартир. Ремонт необходимо выполнить еще в 30 жилых помещениях (25 частных домов и пять квартир).

В Шебекинском округе разрушения получили 49 ИЖС и 26 квартир (всего — 75). Расписки получены от собственников 14 частных домов и 25 квартир (всего — 39). Восстановлению подлежат 2 392 объекта (1 527 ИЖС и 865 квартир).

По данным Вячеслава Гладкова, всего с начала СВО в регионе пострадали порядка 48,2 тыс. жилых объектов, восстановлено около 43 тыс. домов и квартир.

Алина Морозова