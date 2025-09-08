Ярославский суд взыскал с УК деньги за плесень в детской поликлинике

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск государственного учреждения здравоохранения «Городская детская больница» в Рыбинске к ООО «Строй-Град» о взыскании убытков из-за неисправной системы отопления в поликлинике. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поликлиника №2 на улице Черепанова расположена на первом этаже жилого дома. «Строй-Град» является управляющей компанией (УК) дома. Как установил суд, УК не содержала отопительную систему в исправном состоянии, из-за чего трубы «парили» в течение нескольких лет. Испарения проникали в перекрытия кабинета физиотерапии. Попытки урегулировать проблему оказались безрезультатными. Больница провела экспертизу, которая установила связь между неисправной системой отопления и повреждениями перекрытия.

«Было проведено обследование помещений физиокабинета, основные выводы, которые были сделаны экспертами, следующие: повреждения и дефекты напольного покрытия, такие как многочисленные следы гнили и пятен, схожих с черной плесенью на площади покрытия более 90%, показатель влажности в очагах намокания — 65%, являются дефектом, при наличии которого изделие считается непригодным, а его использование может повлечь потерю или снижение прочности, устойчивости, надежности здания», — указано в решении суда.

Эксперты рекомендовали полностью заменить перекрытия между кабинетом и подвалом. Стоимость работ по смете составила более 200 тыс. руб. Суд принял решение взыскать средства с ООО в размере 206 тыс. руб., а также оплатить экспертизу и госпошлину. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Антон Голицын