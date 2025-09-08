В Красноярском крае возбуждено первое дело о предоставлении карты мошенникам

В Красноярском крае в отношении 16-летней школьницы из Назарова возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Это первое уголовное дело, которое расследуется в регионе по статье 187 УК РФ, сообщает ГУ МВД региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подросток в соцсетях нашла объявление о работе в удаленном формате. Перейдя по ссылке, девушка связалась с куратором, который предложил ей предоставить данные своей банковской карты, на которую должны были поступать деньги. Полученные средства школьница должна была переводить на банковские счета по предоставленным ей реквизитам.

За несколько дней работы на мошенников фигурантка дела заработала 1,6 тыс. руб. В это же время жительница Красноярска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве в отношении нее. Правоохранители установили, что похищенные деньги были переведены на счет подростка, которая в дальнейшем отправила их аферистам.

Школьнице избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Александра Стрелкова