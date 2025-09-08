Германия в июле сократила экспорт в Россию на 12,4%

В июле 2025 года Германия снизила объемы экспорта в Россию на 12,4% по сравнению с июнем — до €526,5 млн. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии (Destatis). Импорт товаров из России также снизился на 43,9% — до 80,7 млн евро. В годовом выражении экспорт в Россию сократился на 19,8%, а импорт из РФ — на 40,3% по сравнению с июлем прошлого года.

За период с января по июль объем немецкого экспорта в Россию снизился на 6,8%, импорт из страны уменьшился на 37,4%. Общий немецкий экспорт с учетом календарных и сезонных корректировок упал на 0,6% относительно предыдущего месяца и составил €130,2 млрд. Импорт снизился незначительно, до €115,4 млрд (-0,1%). В годовом выражении экспорт вырос на 1,4%, импорт — на 4,3%.

Сокращение экспорта наблюдалось и в другие ключевые для Германии направления. Поставки немецкой продукции в США в июле уменьшились на 7,9% к июню, достигнув минимального уровня с декабря 2021 года. Это сокращение отмечается уже четвертый месяц подряд. Экспорт в Китай снизился на 7,3%, в Великобританию — на 3,1%.

При этом экспорт в страны Евросоюза вырос на 2,5%. Импорт из ЕС увеличился на 1,1%, из Великобритании — на 7,8%, тогда как поставки из Китая сократились на 2,4%, а из США — на 10%.