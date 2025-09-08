Количество изнасилований в Удмуртии сократилось в два раза по итогам восьми месяцев

14,1 тыс. преступлений зарегистрировали в Удмуртии за восемь месяцев 2025-го, что на 18,3% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Количество изнасилований сократилось на 51,2% краж имущества — на 8,2%, количество вымогательств уменьшилось на 36%, грабежей — на 13% и мошенничеств — на 10,9.

В то же время увеличилось количество ДТП со смертельным исходом на 12,1%, и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, на 1,9%.