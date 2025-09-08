«Кемеровоспецстрой» подготовит площадку под памятник Невскому за 392 млн рублей

Компания «Кемеровоспецстрой» выиграла аукцион АНО «Мемориальный комплекс защитнику Отечества» по подготовке площадки на ул. Соборная в Кемерове, где должен появиться памятник Александру Невскому. Стоимость контракта – 392,3 млн руб., следует из решения комиссии, опубликованного на сайте Госзакупок.

Победитель конкурса будет обязан обустроить территорию, в том числе проложить дорогу, застелить территорию гранитной брусчаткой, выложить дорожки из облицовочного известняка, выполнить работы по электроснабжению, освещению, озеленению и благоустройству, установить камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, скамейки, качели и туалеты. Срок выполнения работ - до 15 декабря 2025 года.

«Перед началом производства работ в течение двух рабочих дней на территории площади подрядчик обязан установить согласованный с заказчиком паспорт объекта размером 200 х 150 см, оградить строительную площадку и опасные зоны работ», — говорится в проектной документации.

Об установке памятника полководцу Александру Невскому власти Кузбасса сообщили в 2023 году. Высота скульптуры составит 9 м, постамента – также 9 м. Над созданием композиции работает известный скульптор Даши Намдаков.

АО «Кемеровоспецстрой» зарегистрировано в Кемерове в 1994 году. Основным видом деятельности предприятия является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. По данным Rusprofile, c обществом заключено 210 контрактов на сумму 47 млрд руб. Информация об учредителях АО отсутствует в ЕГРЮЛ. Выручка компании в 2024 году составила 20 млрд руб., прибыль 1,4 млрд руб.

Лолита Белова