Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Кемеровоспецстрой» подготовит площадку под памятник Невскому за 392 млн рублей

Компания «Кемеровоспецстрой» выиграла аукцион АНО «Мемориальный комплекс защитнику Отечества» по подготовке площадки на ул. Соборная в Кемерове, где должен появиться памятник Александру Невскому. Стоимость контракта – 392,3 млн руб., следует из решения комиссии, опубликованного на сайте Госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Победитель конкурса будет обязан обустроить территорию, в том числе проложить дорогу, застелить территорию гранитной брусчаткой, выложить дорожки из облицовочного известняка, выполнить работы по электроснабжению, освещению, озеленению и благоустройству, установить камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, скамейки, качели и туалеты. Срок выполнения работ - до 15 декабря 2025 года.

«Перед началом производства работ в течение двух рабочих дней на территории площади подрядчик обязан установить согласованный с заказчиком паспорт объекта размером 200 х 150 см, оградить строительную площадку и опасные зоны работ», — говорится в проектной документации.

Об установке памятника полководцу Александру Невскому власти Кузбасса сообщили в 2023 году. Высота скульптуры составит 9 м, постамента – также 9 м. Над созданием композиции работает известный скульптор Даши Намдаков.

АО «Кемеровоспецстрой» зарегистрировано в Кемерове в 1994 году. Основным видом деятельности предприятия является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. По данным Rusprofile, c обществом заключено 210 контрактов на сумму 47 млрд руб. Информация об учредителях АО отсутствует в ЕГРЮЛ. Выручка компании в 2024 году составила 20 млрд руб., прибыль 1,4 млрд руб.

Лолита Белова

Новости компаний Все