Директор Эрмитажа назвал назвал глупыми возрастные маркировки в музеях

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью Радио РБК прокомментировал ситуацию с возрастными маркировками произведений искусств. По его словам, система возрастных рейтингов была в музеях всегда и с ней «очень усиленно боролись».

«Это такая нормальная российская жизнь — жить в условиях всяких разных маркировок. Внутренние маркировки должны быть в музее. Музей сам должен знать, что маркировать, что нет, что показывать, что не показывать. Есть вещи, которые можно показывать или нужно показывать специалистам, а другим на самом деле неинтересно, только затуманивать им мозги»,— сказал господин Пиотровский.

Он добавил, что часть маркировок по возрасту представляют собой «принцип сегрегации и дискриминации». «Одна из самых глупых маркировок по возрасту, когда мы там пишем выставка ''4+'' или ''16+''. Они существуют, и с ними довольно давно борются, боролись и очень усиленно, но не очень получается»,— отметил директор музея.

В России система маркировки информационной продукции была введена в 2012 году после принятия закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Система включает пять категорий — «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+» (только она является обязательной). Контроль за исполнением закона о возрастном рейтинге ведут Минкультуры, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, РКН и ФАС.

Полина Мотызлевская