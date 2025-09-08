Белый дом направил «Хамасу» новое предложение о сделке. Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинской группировки принять его. «Это мое последнее предупреждение»,— написал он на своей странице в Truth Social. Как узнало издание Axios, Стив Уиткофф передал условие об освобождении всех оставшихся заложников в обмен на прекращение огня и обсуждение вывода израильских войск из Газы. Там может оставаться 20 живых пленников. Израиль якобы также готов освободить несколько тысяч палестинских заключенных. В случае несогласия «Хамаса» США не будут против крупномасштабной израильской операции в секторе Газа. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о последствиях действий ЦАХАЛа на территории анклава.

Вторую неделю подряд Израиль будто вот-вот должен начать штурм Газы. Каждый день представители израильского правительства говорят о скорой и окончательной расправе с «Хамасом». Но на улицах палестинского города ничего подобного не видно. Из военных действий можно отметить разве что снос высоток авиацией ЦАХАЛа — сбрасывают листовки, обзванивают жильцов, а потом рушат бетонные коробки.

Официально это объясняют борьбой с террористами: мол, камеры на крышах, минометы за углом. На деле же больше похоже на психологическую атаку. Армия рассчитывает, что страх подтолкнет сотни тысяч жителей к эвакуации на юг сектора. Там их уже ждет «гуманитарная зона». Израильтяне уверяют, что подготовлены десятки тысяч палаток, электричество, вода, полевые госпитали и кухни. Вот только доверия к этим словам у палестинцев почти нет. Люди не торопятся покидать свои дома. Тем более что «Хамас» всеми силами старается удержать население в городе. В их медиа прямо говорится: именно гражданские должны стать щитом против «сионистов», а отъезд будет расценен как предательство палестинского дела.

Глядя на этот затянувшийся процесс, складывается ощущение, что Иерусалим сам не слишком хочет начинать ту самую операцию, которой пугает уже вторую неделю.

Причин несколько. Во-первых, в Газе, возможно, держат значительную часть живых заложников. Во-вторых, кровь мирных жителей станет идеальной картинкой для продолжения пропагандистской кампании против Израиля. Но главное, что в Иерусалиме понимают: даже если армия захватит Газу, это еще не будет разгромом «Хамаса». Наоборот, встанет вопрос: что дальше? И вот на него ответа нет.

Здесь необходимо политическое решение, которое пока публично не обсуждается. Хотя все указывает на то, что за кулисами переговоры идут, и весьма активно. Признак простой: никто громко не возмущается срывом последней сделки, хотя именно Биньямин Нетаньяху похоронил инициативу, совпадавшую с его собственными требованиями месячной давности. Европа и арабские столицы, казалось бы, должны были поднять шум, но царит тишина. И именно на этом фоне особенно громко прозвучало заявление Дональда Трампа: «Мы ведем очень глубокие переговоры с "Хамасом"».

А вслед за этим появились новости о том, что госсекретарь США Марко Рубио обсуждает с ООН «послевоенное урегулирование». Согласно сообщениям, руководство ООН постарается убедить Францию, Канаду и ряд других стран не торопиться с признанием палестинского государства, а США в ответ пообещают подключить Палестинскую автономию к восстановлению Газы и отказаться от идеи переселения жителей сектора в третьи страны. Все это пока не условия, а скорее торг. Но если договоренности сложатся, результат должен появиться аккурат к Генассамблее ООН в конце сентября. Символично: именно в эти дни Израиль и Газа будут готовиться ко второй годовщине 7 октября. Хотелось бы, чтоб не под канонаду войны.

Михаил Гуревич