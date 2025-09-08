В Башкирии автомобиль вылетел в реку вместе с водителем

В Бураевском районе автомобиль ВАЗ-2112 съехал в реку Быстрый Танып. Водителя и его автомобиль ищут, сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, утром 7 сентября автомобиль съехал с дороги Уфа — Янаул и врезался в опору строящегося моста, а затем опрокинулся в реку. За рулем находился 37-летний житель Калтасинского района.

В поисках водителя участвуют водолазы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе ведомства. В общей сложности обследовано более 15 тыс. кв. м реки Быстрый Танып.

Майя Иванова