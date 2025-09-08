В Казани суд закрыл кафе Chalbar из-за кишечной палочки

В Казани суд закрыл кафе Chalbar на улице Чистопольской из-за кишечной палочки. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

У одного из посетителей заведения нашли кишечную палочку. В отношении предприятия провели эпидемиологическое расследование. По итогам проверки выявили нарушение режима мытья посуды, правил личной гигиены, некачественную влажную уборку и сотрудников без сведений об обязательном медосмотре. В одном из блюд и на одежде повара обнаружили кишечную палочку.

Также при проверке установили, что в кафе замораживали непроданные приготовленные блюда для продажи в другие дни. В ходе проверки служба изъяла шесть партий еды весом более пяти кг. На предприятии составлены административные протоколы. По решению суда кафе закрыли на 30 дней.

Марк Халитов