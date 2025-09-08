На развитие технопарков в Омской области правительство РФ выделит 700 млн рублей

Омская область получит 700 млн руб. на создание и развитие индустриальных парков и технопарков в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Средства выделят из федерального бюджета в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Деньги направят на реконструкцию и развитие индустриального парка «Т7» и создание технопарка «Омск Диджитал». Всего по итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России субсидии получили 25 регионов, Омская область — самое значительное финансирование.

О планах по созданию индустриального парка «Т7» стало известно в мае 2024 года. Объект планируется построить на ул. 2-я Учхозная. На этой же территории идет возведение сооружений технопарка «Омск Диджитал».

Александра Стрелкова