Подрядчика наказали за неисполнение контракта по уничтожению борщевика

Ярославское МУФАС решило включить в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию, которая не выполнила работы по контракту на уничтожение борщевика Сосновского. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Заказчиком выступал ярославский «Горзеленхозстрой». Контракт подразумевал первичную и вторичную обработку борщевика в городе на площади свыше 549 гектаров. Работы нужно было выполнить до 31 августа 2025 года. Но подрядчик работы не выполнил и не доказал обратное.

В сообщении антимонопольного органа говорится, что подрядчик игнорировал контрактные обязательства.

«В итоге полное искоренение борщевика не было достигнуто вовремя, что негативно сказалось на экологическом состоянии региона. Нарушение признано серьезным и необратимым, учитывая сезонный характер работ по борьбе с борщевиком»,— сообщили в МУФАС.

Из-за включения в РНП компания не сможет два года участвовать в государственных и муниципальных закупках. Согласно порталу госзакупок, МБУ «Горзеленхозстрой» в текущем году заключил один контракт на уничтожение борщевика с тюменским ИП Ковальчук Оксана Владимировна. Цена контракта немного превышала 2,5 млн руб. Соглашение было подписано в мае, а разорвано — в июле. Как указывается в решении об одностороннем отказе, подрядчик вместо борщевика обрабатывал лопухи на улицах Панфилова, Трофимково, Старые Куксенки, Слепнева, проспект Авиаторов, проспект Дзержинского и других участках. По другим улицам (Гагарина, Институтская, Автозаводская и др.) подрядчик вовсе не отчитался о выполнении работ.

Алла Чижова