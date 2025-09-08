Завхозу садика в Екатеринбурге, в котором погиб ребенок, назначили условный срок

В Екатеринбурге Кировский районный суд назначил 2,5 года условного лишения свободы заведующей хозяйством в детском саду №180, в котором во время прогулки погиб четырехлетний ребенок, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Завхоз признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Суд установил, что заведующая должным образом не проверяла состояние детского игрового оборудования, а также не проверяла наличие комплектующих деталей к нему. Из-за отсутствия детали — бруса — девочка на детской площадке повисла между элементами пола в вертикальном состоянии и не смогла освободиться самостоятельно.

Суд также на 2,5 года запретил виновной занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях.

Напомним, в январе 2023 года воспитанница детского сада №180 во время прогулки застряла головой в проеме детской горки. После случившегося ее госпитализировали в больницу, где она скончалась через пять суток. Кировский райсуд Екатеринбурга признал виновной воспитательницу по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Ирина Пичурина