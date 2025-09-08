В МВД рассказали о методах защиты профиля в Telegram

Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД опубликовало рекомендации для пользователей Telegram по защите аккаунтов и персональных данных. Ведомство советует скрывать номер телефона, чтобы снизить риск нежелательных контактов и спама. В настройках конфиденциальности следует ограничить видимость номера только для контактов из телефонной книги.

Пользователям также рекомендовано регулярно проверять список устройств с доступом к профилю и удалять неизвестные подключения. Для оставшихся устройств можно настроить автоматическое завершение сессий через определенное время, чтобы при потере телефона аккаунт автоматически блокировался.

Особое внимание в МВД уделили двухфакторной аутентификации. В разделе «Конфиденциальность» рекомендовано включить «Облачный пароль», который придется вводить при входе с нового устройства вместе с кодом из SMS. Это поможет защитить учетную запись даже в случае утери телефона или номера.

Кроме того, правоохранители предостерегают от хранения во вкладке «Избранное» сканов документов, паролей и банковских реквизитов — эти данные чаще всего ищут мошенники при взломе.

Дополнительно МВД рекомендует регулярно обновлять пароли, очищать кэш и с осторожностью относиться к сообщениям с просьбами скачать файлы или перейти на сторонние сайты, требующие авторизацию через Telegram.