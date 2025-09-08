В Казани из-за кинофестиваля ограничат проезд по двум улицам

В Казани 9 сентября для кинофестиваля ограничат проезд по двум улицам. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Ограничение движения, проезда, парковки и стоянки транспортных средств объявлено на улице Хади Такташа, на участке от Назарбаева до Миннулина в обоих направлениях. Улицы будут закрыты для автомобилей с 17:30 до 19:00 в связи с организацией и проведением XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар».

Фестиваль проводится в Татарстане с 2005 года. Проект поддерживается Минкультом Татарстана, Раисом республики и Министерством культуры России. Закрытие фестиваля пройдет в новом здании театра Камала.

Марк Халитов