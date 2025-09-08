Пермская гандбольная команда начала сезон в Cуперлиге с победы

«Пермские медведи» в стартовом матче чемпионата страны среди команд Суперлиги обыграли в Ставрополе ГК «ВиктОр». Итог поединка — 25:28 в пользу подопечных Валентина Бузмакова.

В этом матче голкипер Андрей Дьяченко показал надежность в 32%, а его напарник Александр Попов отразил два из четырех штрафных бросков. Лучшим игроком в составе пермяков стал Андрей Волхонский. На его счету семь парализованных бросков из восьми.

Следующий матч команда «Пермские медведи» проведет уже 12 сентября в СК им. Сухарева. Соперник — столичный клуб «Академия №2».