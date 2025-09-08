В ХМАО выявили 14 случаев незаконного сбора кедровых шишек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) сотрудники лесной охраны и полиции выявили 14 случаев незаконного сбора кедровых шишек, сообщили в пресс-службе Природнадзора Югры.

В ходе патрулирований были обнаружены жители, которые собирали шишки с использованием запрещенных орудий — в их отношении возбудят административные дела. Всего в лесах провели 157 проверок.

В Природнадзоре региона заявили, что контроль за сбором может быть усилен, а маршруты патрулирования скорректированы по обращениям жителей.

Ирина Пичурина