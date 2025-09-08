ВС Башкирии смягчил приговор экс-главе Центра науки Башкирии

Верховный суд Башкирии смягчил приговор экс-гендиректору АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций РБ» Руслану Казыханову, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.

В марте Кировский райсуд Уфы признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции снизил срок до трех лет и десяти месяцев.

Как сообщал «Ъ-Уфа», суд установил, что с сентября по декабрь 2022 года Руслан Казыханов заключил фиктивные договоры оказания услуг по проведению научно-исследовательских работ с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан». Деньги выделялись в рамках нацпроекта «Наука» из федерального бюджета. По версии следствия, полученные более 18 млн руб. осужденный похитил. Суд взыскал с господина Казыханова эту сумму. На его имущество и счета наложен арест.

В январе 2024 года Казыханов был уволен с должности в Центре науки.

Майя Иванова