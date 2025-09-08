«Мира в ближайшее время не предвидится»

Дональд Трамп завил о готовности США участвовать в гарантиях безопасности Украине. Однако, по словам президента, роль Америки не будет ведущей. Ранее глава Белого дома заявил, что Москва и Киев «пока не готовы» к миру, однако «кое-что скоро произойдет». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в успехе мирного процесса.

Можно с уверенностью сказать, что очередная попытка договориться по Украине провалилась. Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для личной встречи, сопроводив это комментарием о том, что говорить по сути не о чем. Понятно, что он не приедет. Президент Украины предсказуемо отказался и, соответственно, предложил коллеге приехать в Киев.

Европа в очередной раз не смогла решить вопрос с гарантиями безопасности для союзника. 26 стран готовы направить свои войска, но при соблюдении многочисленных условий. Главное из них — это должно произойти после заключения мира. А его на сегодня нет. И в ближайшее время явно не предвидится. В Кремле говорят, мы не возражаем против гарантий безопасности для Украины, но таковые должны быть предоставлены и России. Западные войска на границах — это не гарантии безопасности.

Дональд Трамп, судя по всему, не до конца понимает, что со всем этим теперь делать. Однако и Зеленский, и европейские союзники ему подсказывают: нужно ввести новые жесткие антироссийские санкции и предпринять иные меры давления, изолировать Москву. Глава Белого дома не хочет этого делать. Он демонстрирует уверенность, что рано или поздно у него все получится. Между тем США не собираются смягчать свою позицию в отношении Индии, в том числе и за то, что та покупает российскую нефть. От ЕС Вашингтон требует того же — отказаться от нее.

К слову, ОПЕК+ с октября повышает объемы добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки. Оружие Украине продолжает поступать. Видимо, его будет еще больше. Трамп не оставляет надежд на то, чтобы договорится с Китаем, не исключена и встреча с председателем КНР на саммите АТЭС в конце октября. Возможно, расчет идет на то, чтобы заключить масштабную сделку, и Си Цзиньпин сможет повлиять на Путина, и тогда наступит мир. Вряд ли. На этом фоне дело явно идет к активизации военного сценария. Единственное, что может сделать Запад — попытаться уравнять шансы, на что, собственно, и намекал ранее президент Соединенных Штатов.

Таким образом, перед нами классический пример того, как события развиваются вне зависимости от желания участников процесса. Вернее сказать, одного участника — Дональда Трампа. Он не может остановить боевые действия, как и Си Цзиньпин, и все остальные. Это могут сделать только непосредственные участники конфликта. Такого желания у них на сегодня явно нет. Сколько было посредников, кто только не пытался помочь, но каждый раз усилия оказывались тщетными.

При этом давление на Россию, как это было сказано выше, неизбежно будет нарастать, что бы там не говорил Трамп. Снижение цен на нефть очень чувствительно для российского бюджета. Индия не может совсем игнорировать мнение Америки. Союз слона, медведя и дракона на сегодня — это лишь красивые слова. Никакого реального наполнения здесь пока нет, кроме объятий и теплых слов под камеры. В Европе продолжаются попытки наконец-то уже избавиться от левых политиков. Не факт, что им на смену придут «силы нормальности», но в любом случае «российская угроза» никуда не денется. Эта тема слишком выгодная, и ее будут и дальше раскручивать.

От поддержки Украины никто не откажется, как это не смог сделать Дональд Трамп и его MAGA. Так что в общем и целом все только начинается. И еще о чем нужно сказать: премьер Словакии Роберт Фицо встречался давеча в Ужгороде с Владимиром Зеленским. Была такая версия, что он передаст украинскому лидеру некое секретное послание от Владимира Путина или даже ультиматум. В итоге Фицо заявил, что не возражает против приема Киева в ЕС.

Нефтепровод «Дружба» был опять атакован. То есть это то, из-за чего высокий гость и приезжал. Однако пишут, что нефть продолжает поступать в ЕС — били не по той трубе, а по некой другой, той, что проходит рядом. Как бы то ни было, похоже, или ультиматум не сработал, или его не было вовсе.

Дмитрий Дризе