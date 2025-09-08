Гурманские будни

На грани вкуса и звука

В Москве продолжает развиваться тренд на ресторанно-клубные пространства, совмещающие гастрономию, музыку и культурную программу. Проект Pods, открывшийся в двухэтажном здании на Грузинском Валу, следует именно этой модели. Заведение позиционирует себя как многоуровневый гастро-хаб, где, помимо авторской кухни в итальянском стиле, предлагаются музыкальный контент и ивенты, связанные с искусством и культурой. Идейным инициатором проекта выступил Никита Кривошеев, а недавно к нему присоединился Игорь Приходько — ресторатор, основатель бистро Share с демократичной подачей и атмосферными вечеринками.

Интерьер Pods выдержан в эклектичном стиле, совмещающем элементы американского лофта и ар-деко: кирпичные стены, мягкая мебель, арт-объекты, разноуровневая посадка — от лаунж-диванов до барных стоек. Пространство включает несколько зон: залы «Аквариум», «Винотека» и «Лаунж», VIP-комнату на девять человек, веранду у входа и еще одну — на крыше. Последняя при благоприятной погоде идеальна как место для неспешных расслабленных воскресных бранчей. Кухню возглавил шеф Ренат Царицынский. В меню — авторская интерпретация итальянской кухни с включениями гастрономических трендов. Главным хитом стали медовые тосты на японском молочном хлебе хоккайдо, жареным на каштановом меде — блюдо, вдохновленное лондонской гастрономической сценой. Тосты подаются с различными начинками: от слабосоленого лосося до мороженого и попкорна из креветок.

Закусочная часть меню адаптирована под вечерний формат: мини-пончики с угрем и соусом унаги на один укус, салат из авокадо, киви и цуккини, роти с креветками и страчателлой. Есть и сэндвичи — на хлебе хоккайдо или фокачче с мортаделлой, тунцом или шницелем. Среди горячих блюд — калифорнийский чизбургер с двумя котлетами и чеддером, паста орзо с угрем и лимонная паста al limone с креветками, популярная в Милане во время недели моды. В меню также представлена пышная пицца — от острой «дьябло» с маринованными мини-томатами черри до варианта с вителло тоннато. Барную карту курирует Василий Жеглов (El Copitas, Санкт-Петербург) — один из самых титулованных барменов страны. В коктейльной линейке — акцент на локальные ингредиенты и неожиданные сочетания, которые работают на контрасте. Владельцы Pods заявляют о намерении развивать проект не только как гастрономическое пространство, но и как площадку для музыкальных мероприятий, публичных разговоров о культуре и визуальном искусстве. На фоне растущего интереса аудитории к форматам «все в одном» такие проекты могут стать привычными на ресторанной карты столицы.

Сет «Луна» — космос локальных продуктов

В ресторане «Афина» на Патриарших обновление — на смену сету «Бабочка» пришла «Луна», новая гастрономическая история от AVA Team, созданная бренд-шефом Дмитрием Денисовым и шефом Кареном Мамяном. Это путешествие по локальным ингредиентам с неожиданными сочетаниями и тонкой символикой подачи. В основе сета — амюз-буш (небольшая закуска) из пряного томата и маринованного абхазского бамбука, холодноводная карельская форель с желе из ламинарии и нежнейшее пате из фуа-гра с вишней и армянским фундуком на молочном хлебе. Среди морских деликатесов — карпаччо из курильского гребешка с сотерн-желе и «снегом» из абхазских лимонов, «янтарная» шкатулка с камчатским крабом и черной икрой. Особое место занимает равиоли с хакасским ягненком и эспумой из ферментированного томата, а также тарелка со степными сморчками и перепелкой, дополненная муссом из кервеля. Кульминацией стала лунная сфера с черной треской, угрем и соусом из рапанов, символизирующая связь луны и моря.

Коктейльное сопровождение разработал шеф-бармен Икрам Розыев: аперитив Porn Star с маракуйей и совиньон блан, а также домашний карбонизированный сидр из астраханской айвы и сорбет из шампанского идеально дополняют сет. Главным блюдом стал запеченный рябчик с соусом из квашеных томатов, пюре из ананаса с шалотом и выдержанным (18 месяцев) прошутто Сан Даниеле. Десертная часть — коллекция конфет от шеф-кондитера Жамал Жолдосовой: пять разнообразных вкусов, от мармелада из вишни и черешни до японского шоколада нама с мисо и соленой карамели. Финал ужина — красная луна в виде магического цветка и сливочный лимончелло из абхазских лимонов с домашним калписом.

Стоимость сета — 7,9 тыс. руб., винное сопровождение — 7,2 тыс. руб.

