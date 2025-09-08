Экс-глава ТПО ЖКХ Удмуртии Евгений Родичкин осужден за присвоение средств

Октябрьский райсуд Ижевска осудил 48-летнего Евгения Родичкина за хищение денежных средств, вверенных ему в качестве генерального директора ГУП «ТПО ЖКХ УР» и АО «Республиканская строительная компания» (ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

По версии следствия, с апреля 2021-го по январь 2023 года Евгений Родичкин, являясь руководителем организаций, незаконно начислял себе премии. Сумма присвоений превысила 1,6 млн руб.

Суд учел смягчающие обстоятельства, включая добровольное возмещение ущерба, и назначил Евгению Родичкину наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года.

Напомним, Евгения Родичкина поместили под стражу в августе 2024 года. В 2017 году он был советником главы Удмуртии по вопросам агропромышленного комплекса, после чего возглавил АУ УР «Удмуртлес». В 2020 году Евгений Родичкин стал руководителем ГУП «ТПО ЖКХ». Он руководил предприятием до 2023 года.