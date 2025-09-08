Пострадавшие от кибермошенников в Башкирии получат бесплатную юридическую помощь

На первом заседании осенней сессии депутаты Курултая Башкирии обсудят законопроект о защите прав граждан, пострадавших от кибермошенничества. Законопроект предусматривает бесплатную юридическую помощь для жителей региона, ставших жертвами интернет-мошенников, сообщает пресс-служба парламента.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спикер Курултая Константин Толкачев сообщил, что Государственное юридическое бюро будет консультировать пострадавших и помогать им с оформлением документов. Услуги также будут доступны родителям и опекунам несовершеннолетних детей и недееспособных подопечных.

По данным МВД по Башкирии, в 2024 году жители республики потеряли 4,4 млрд руб. в результате кибермошенничества. В целом по стране ущерб вырос с 147 млрд до 200 млрд руб.

Ежегодный опрос Банка России показал, что каждый третий житель страны сталкивался с финансовым кибермошенничеством, при этом 9% из них лишились денег.

Олег Вахитов