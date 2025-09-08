В Новосибирске закрыли казино, приносившее организаторам 700 тысяч рублей в день

Сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области выявили нелегальное казино, которое ежедневно приносило своим организаторам доход в размере около 700 тыс. руб. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Нелегальный игорный клуб, по материалам дела, находился в цокольном этаже жилого дома на улице Бориса Богаткова (Октябрьский район). Там оперативники изъяли игровое оборудование и «черную» бухгалтерию.

Предполагаемого организатора казино по решению суда заключили под стражу, четырех его помощников поместили под домашний арест. Следователи направили в суд ходатайство о наложении ареста на имущество фигурантов стоимостью 7 млн руб.

Управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

Илья Николаев