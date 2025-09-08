В Уфе будут судить обвиняемого, скрывавшегося от правосудия более 20 лет

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 46-летнего жителя Ингушетии, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и подделке паспорта гражданина и водительского удостоверения (ч. 2 ст. 327 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2002 года фигурант уголовного дела во время конфликта со случайным прохожим в подъезде дома по улице Сагита Агиша причинил ему травмы, несовместимые с жизнью.

Затем обвиняемый скрылся с места преступления, покинул Башкирию и был объявлен в федеральный розыск. Он изготовил поддельный паспорт и водительское удостоверение, изменив фамилию, имя, отчество, дату и место рождения. В марте этого года его автомобиль Land Rover Range Rover Sport остановили сотрудники на федеральной дороге «Кавказ».

Обвиняемый не признал вину.

Майя Иванова